Полиция ликвидировала канал поставки контрафактного алкоголя и табака из ОРДЛО

По данным следствия, преступники наладили поставки из временно оккупированных районов “ДНР” и “ЛНР” на подконтрольную Украине территорию контрафактной табачной продукции под видом известных брендов, а также алкогольных напитков. Продукция реализовывалась без акцизных марок. Сумма причиненных государству убытков устанавливается.

Правоохранители провели обыски в Донецкой и Днепропетровской областях. В частности, в офисах и складских помещениях, точках оптово-розничной торговли, по месту жительства фигурантов уголовного дела.

На данный момент изъято более 125 тысяч пачек контрафактных сигарет, свыше тысячи бутылок поддельного алкоголя. Досудебное расследование продолжается. Организаторам нелегального канала грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискаций имущества.

Фото: задержание организаторов канала контрафактной поставки алкоголя и сигарет из ОРДЛО (mvs.gov.ua)