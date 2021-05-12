Поліція ліквідувала канал постачання контрафактного алкоголю і тютюну з ОРДЛО

За даними слідства, злочинці налагодили постачання з тимчасово окупованих районів "ДНР" і "ЛНР" на підконтрольну Україні територію контрафактної тютюнової продукції під виглядом відомих брендів, а також алкогольних напоїв. Продукція реалізовувалася без акцизних марок. Сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели обшуки в Донецькій і Дніпропетровській областях. Зокрема, в офісах і складських приміщеннях, точках оптово-роздрібної торгівлі, за місцем проживання фігурантів кримінальної справи.

На цей час вилучено понад 125 тисяч пачок контрафактних сигарет, понад тисячу пляшок підробленого алкоголю. Досудове розслідування триває. Організаторам нелегального каналу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацій майна.

Фото: затримання організаторів каналу контрафактного постачання алкоголю і сигарет з ОРДЛО (mvs.gov.ua)