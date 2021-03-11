Данилов: мы должны поставить точку в вопросе контрабанды сигарет из ОРДЛО
На сегодняшнем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) рассматривалась контрабанда сигарет с оккупированного Донбасса. Украинская власть должна поставить точку в этом вопросе.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, власти усилят борьбу с организованной преступностью, которая контролирует незаконные поставки контрафактных сигарет с оккупированных территорий Доецкой и Луганской областей.
"На следующем заседании соответствующие службы будут делать доклад. Речь идет о том, что мы должны поставить точку в сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, которые находятся на оккупированных территориях... производят подакцизные товары, которые в обход всех возможных границ попадают на территорию Украину. Мы должны прекратить это", - добавил Данилов.
Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО также решили проверить всех депутатов шестого созыва Верховной рады, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Согласно этому договору от 2010 года, продлевалось пребывание Черноморского флота России в Крыму после 2017 года.
РБК-Украина разбиралось, кто именно может попасть под проверку СБУ.