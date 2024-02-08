Поліція в Київській області знищила бойову частину ракети Х-101 (відео)

Правоохоронці в Київській області виявили бойову частину російської ракети Х-101 і знищили її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"В одному з населених пунктів Київської області на території домоволодіння було виявлено уламки ворожої крилатої ракети Х-101", - йдеться в заяві.
Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла і не здетонувала.
Бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на вибуховий майданчик для подальшого знищення.
Вчора зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи дрони-камікадзе та ракети різних типів.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону. На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію.
Під ракетним ударом був Київ, внаслідок атаки спалахнула багатоповерхівка. Також зафіксовані "прильоти" у Дрогобичі, Миколаєві та Дніпропетровській області.
Детальніше про наслідки масованої атаки 7 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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