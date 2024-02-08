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Поліція в Київській області знищила бойову частину ракети Х-101 (відео)

Архівне фото: Поліція в Київській області знищила бойову частину ракети Х-101 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Київській області виявили бойову частину російської ракети Х-101 і знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"В одному з населених пунктів Київської області на території домоволодіння було виявлено уламки ворожої крилатої ракети Х-101", - йдеться в заяві.

Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла і не здетонувала.

Бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на вибуховий майданчик для подальшого знищення.

Масований обстріл України 7 лютого

Вчора зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону. На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію.

Під ракетним ударом був Київ, внаслідок атаки спалахнула багатоповерхівка. Також зафіксовані "прильоти" у Дрогобичі, Миколаєві та Дніпропетровській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки 7 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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