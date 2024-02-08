Полиция в Киевской области уничтожила боевую часть ракеты Х-101 (видео)

Правоохранители в Киевской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101 и уничтожили ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101", - говорится в заявлении.
Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.
Боевую часть ракеты, которая содержит примерно 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.
Вчера утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских целей, включая дроны-камикадзе и ракеты разных типов.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе. На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию.
Под ракетным ударом был Киев, в результате атаки вспыхнула многоэтажка. Также зафиксированы "прилеты" в Дрогобыче, Николаеве и Днепропетровской области.
Детальнее о последствиях массированной атаки 7 февраля - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.