Поліція Києва визначає осіб, з вини яких молодик упав з атракціону в Дніпро та загинув

Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець. Правоохоронці допитали директора атракціону та персонал, вилучивши відповідну службову документацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва Telegram .

"В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА. Вони погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

Що передувало

Нагадаємо, вчора на атракціоні в Києві обірвався трос, на якому охочі могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів.

Згодом стало відомо про те, що в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Пізніше у столичній прокуратурі повідомили, що за фактом вчорашньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Відомство намагалось припинити роботу даного атракціону ще у 2021 році.

Вже сьогодні при відновленні пошукових робіт рятувальники та правоохоронці виявили тіло молодика у 30 метрах від берега на глибині 9-ти метрів.

Своєю чергою столична прокуратура закликала свідків та громадян поділитись відповідними доказами. Відомство зауважило, що займається активним збором матеріалів щодо трагедії на канатному атракціоні.

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