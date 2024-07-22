У Києві з Дніпра витягнули тіло молодика, який напередодні зірвався з канатного атракціону

У Києві з Дніпра дістали тіло молодика, який вчора впав внаслідок обриву канатної дороги. Загиблого знайшли після майже доби активних пошуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю пресслужби Київської міської прокуратури Ірину Винокурову та пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що тіло загиблого хлопця знайдено під час обстеження дна річки. Загалом пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала майже добу.

Вчора тіло загиблого шукали близько семи годин та з настанням сутінок операція з пошуків була припинена. Сьогодні вранці працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи.

Фото: рятувальники та поліція виявили тіло молодика, що впав з канатного атракціону в Дніпро 21 липня (t.me/gunpKyiv)

У Київській міській прокуратурі також підтвердили, що тіло хлопця вже знайшли. Як зауважує речниця відомства Ірина Винокурова, на відео, яке ширилось мережею, видно як один із хлопців завершує свій спуск Дніпром.

"Це - старший брат хлопця, який загинув. В той день вони разом каталися на цьому атракціоні. От ми бачимо на відео - трос обірвався, відповідно хлопець, який був прикріплений до цього тросу, впав у воду, а його брат успішно приземлився", - зауважила вона.

За її словами, кримінальне провадження відкрито за двома статтями: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Максимальна санкція статей передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

"Слідство лише розпочалося. Тобто зараз про підозри ми поки не говоримо. Правоохоронцями вилучені документи і ми будемо вивчати коли, ким і чи перевірялися ці атракціони й, чи були вони справні. Відповіді на всі ці запитання має дати слідство", - зазначає Винокурова.

Водночас вона наголосила, що прокуратура вже мала питання до цього атракціону ще у 2021 році. Тоді був проведений інвестиційний конкурс, під час якого обрали фірму-переможця.

"Прокурори подали позов до господарського суду Києва і доводили, що це є атракціон підвищеної небезпеки", - поінформувала речниця.