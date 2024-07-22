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Падіння молодика з атракціону у Дніпро: прокуратура звернулась до свідків за доказами

Київ, Понеділок 22 липня 2024 15:10
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Падіння молодика з атракціону у Дніпро: прокуратура звернулась до свідків за доказами Фото: прокуратура просить свідків надати докази трагедії з обривом тросу над Дніпром (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Ярослава Борзова

Столична прокуратура закликала свідків та громадян поділитись доказами щодо обривання каната на атракціоні у Києві, внаслідок чого загинув молодик. Відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали просять переждати органу досудового розслідування та прокуратурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

Як зазначають у прокуратурі, на цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

"На другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який перебував на атракціоні в момент обриву троса. Його тіло буде направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також поінформували що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва триває розслідування причин обриву троса.

Що передувало

Нагадаємо, вчора на атракціоні в Києві обірвався трос, на якому любителі екстриму могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів.

Джерела РБК-Україна згодом розповіли, що в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Згодом стало відомо, що за фактом вчорашньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Прокуратура намагалась припинити роботу даного атракціону ще у 2021 році.

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