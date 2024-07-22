Падіння молодика з атракціону у Дніпро: прокуратура звернулась до свідків за доказами

Столична прокуратура закликала свідків та громадян поділитись доказами щодо обривання каната на атракціоні у Києві, внаслідок чого загинув молодик. Відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали просять переждати органу досудового розслідування та прокуратурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram .

Як зазначають у прокуратурі, на цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

"На другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який перебував на атракціоні в момент обриву троса. Його тіло буде направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також поінформували що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва триває розслідування причин обриву троса.