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В Киеве задержали мужчину с расфасованным амфетамином

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 23:59
В Киеве задержали мужчину с расфасованным амфетамином
Фото: изъятые наркотики (kyiv.npu.gov.ua)

У молодого человека изъяли 31 сверток с наркотиками

В Печерском районе столицы правоохранители задержали мужчину, у которого при себе были свертки с расфасованным амфетамином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители заметили на Парковой дороге подозрительного мужчину, который, увидев полицейское авто, начал бежать. Его догнали и остановили.

У мужчины обнаружили 31 сверток, обернутый изолентой, и два пакетика с белым порошкообразным веществом. Со слов задержанного, это - амфетамин. Кроме того, у задержанного нашли и весы, с помощью которых он фасовал наркотик.

Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин. Молодой человек рассказал, что хранил наркотики с целью сбыта путем так называемых закладок. В присутствии понятых свертки изъяли и направили на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают сообщников фигуранта, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков.

Фото: изъятые наркотики (kyiv.npu.gov.ru)

Напомним, 23 ноября в Днепровском районе Киева задержали мужчину, который имел при себе наркотики, предварительно - марихуану. Полиция нашла у него несколько расфасованных пакетов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Виннице полиция задержала организованную преступную группу из четырех человек, которые распространяли наркотики через интернет-магазины в приложении Telegram.

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