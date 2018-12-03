Поліція Києва вилучила 800 кг наркотиків у 2018 році

Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

Вартість вилучених наркотиків перевищує 30 млн гривень

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що протягом 2018 року столичні правоохоронці вилучили 800 кг наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

Зазначається, що протягом 2018 року було виявлено майже 3000 фактів обігу наркотиків. З них 313 спроб збуту наркотичних речовин.

"За це притягнено до відповідальності 78 осіб. Було вилучено 800 кг наркотиків загальною вартістю 30 млн гривень", - повідомив Крищенко.

Також, він розповів, що поліція значну увагу приділяє незаконному обігу зброї. Так, з початку року у Києві було вилучено в результаті обшуків та проведення спецоперацій: 272 пістолети, 40 револьверів, 39 рушниць, 38 автоматів, 15 протитанкових гранатометів, 105 гранат, майже 32 тисячі патронів різного калібру, 25 кг вибухових речовин, 9 саморобних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, нещодавно у квартирі жителя Подільського района Києва поліція знайшла наркотичні речовини. Зокрема, правоохоронці вилучили близько 100 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, та згорток із порошкоподібною речовиною, схожої на амфетамін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Печерському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, у якого при собі були згортки із розфасованим амфетаміном.