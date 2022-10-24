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Поліція в Ізюмі вилучила бойові карти росіян: 13 мішків з важливими документами

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Ізюм, Понеділок 24 жовтня 2022 17:36
Поліція в Ізюмі вилучила бойові карти росіян: 13 мішків з важливими документами Фото: В Ізюмі знайшли секретні документи Росії про вторгнення в Україну та карту (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У звільненому Ізюмі Харківської області правоохоронці виявили секретну документацію росіян: бойове розпорядження на вторгнення в Україну та карту з маршрутом руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook поліції Харківської області.

Документацію виявили на території ліцею у підвальному приміщенні. Поліцейські вилучили 13 мішків з документами.

Серед виявлених речових доказів було секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВЦА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років.

Раніше РБК-Україна публікувало фото того, як місцеві жителі з приходом українських сил повертаються до мирного життя, наскільки це можливо за нинішніх умов.

Нагадаємо, що 11 вересня стало відомо про остаточне звільнення міста Ізюм Харківської області. Росіяни завдали місту страшенних руйнувань.

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