Полиция в Изюме изъяла боевые карты россиян: 13 мешков с важными документами

Фото: В Изюме нашли секретные документы рф о вторжении в Украину и карту (РБК-Украина)

В освобожденном Изюме Харьковской области правоохранители обнаружили секретную документацию россиян: боевое распоряжение на вторжение в Украину и карту с маршрутом движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook полиции Харьковской области.

Документацию обнаружили на территории лицея в подвальном помещении. Полицейские изъяли 13 мешков с документами. Среди выявленных вещественных доказательств было секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и предпринимателей . По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет.