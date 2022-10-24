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Полиция в Изюме изъяла боевые карты россиян: 13 мешков с важными документами

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Изюм, Понедельник 24 октября 2022 17:36
Полиция в Изюме изъяла боевые карты россиян: 13 мешков с важными документами Фото: В Изюме нашли секретные документы рф о вторжении в Украину и карту (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В освобожденном Изюме Харьковской области правоохранители обнаружили секретную документацию россиян: боевое распоряжение на вторжение в Украину и карту с маршрутом движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook полиции Харьковской области.

Документацию обнаружили на территории лицея в подвальном помещении. Полицейские изъяли 13 мешков с документами.

Среди выявленных вещественных доказательств было секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и предпринимателей .

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет.

Ранее РБК-Украина публиковало фото того, как местные жители с приходом украинских сил возвращаются в мирную жизнь, насколько это возможно в нынешних условиях.

Напомним, что 11 сентября стало известно об окончательном освобождении города Изюм Харьковской области. Россияне нанесли городу страшные разрушения.

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