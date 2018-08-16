Полиция Италии подтвердила гибель 38 человек в результате обрушения моста в Генуе

Спасатели продолжают поисковые работы на месте аварии

В полиция Италии подтвердили информацию о 38 погибших в результате обвала автомобильного моста в Генуе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Сообщается, что спасатели продолжают поисковые работы на месте катастрофы в надежде найти тех, кто мог выжить.

Напомним, обвал моста произошел 14 августа 2018 года в итальянской Генуе. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны.

Сообщалось, что в результате обвала моста погибли 37 человек. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. В частности, среди пострадавших были двое украинцев.

Главный прокурор итальянского города Франческо Коцци заявлял, что вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор.

В свою очередь министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.

Также сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окрестностях из-за обвала моста.

Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти. Он подчеркнул, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.