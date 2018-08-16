Поліція Італії підтвердила загибель 38 осіб в результаті обвалення моста в Генуї

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці аварії

В поліція Італії підтвердили інформацію про 38 загиблих в результаті обвалу автомобільного мосту в Генуї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронців.

Повідомляється, що рятувальники продовжують пошукові роботи на місці катастрофи в надії знайти тих, хто міг вижити.

Нагадаємо, обвал мосту стався 14 серпня 2018 року в італійській Генуї. За словами міністра транспорту Італії Даніло Тонінеллі, аварія стала "великою трагедією" для країни.

Повідомлялося, що в результаті обвалення мосту загинули 37 людей. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані. Зокрема, серед постраждалих були двоє українців.

Головний прокурор італійського міста Франческо Коцци заявляв, що ймовірною причиною обвалення моста в італійській Генуї міг стати людський чинник.

У свою чергу міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту у Генуї.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту.

Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади. Він підкреслив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування та застосовує відповідні заходи.