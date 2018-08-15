В Италии назвали вероятную причину обвала моста в Генуе

Прокурор итальянского города Франческо Коцци заявил, что причиной обвала мог стать человеческий фактор

Вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор. Об этом заявил главный прокурор итальянского города Франческо Коцци во время поездки к месту происшествия, передает телеканал TGcom24.

"Это была не случайность, а человеческий фактор. Мы должны ответить только на один вопрос: почему это произошло? Это наша задача, и мы сделаем все необходимое, чтобы найти ответ", - заявил прокурор.

Отметим, что при этом он не пояснил, в чем именно мог заключаться человеческий фактор. Как известно, на виадуке велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран.

Напомним, по последним данным, в результате обвала моста в Италии погибли 37 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних: ребенок 8 лет и два подростка в возрасте 13 и 16 лет. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.

