Полиция Италии изъяла 20 тонн наркотиков на иностранном судне

Были задержаны 11 членов экипажа

Финансовая полиция Палермо (Италия) изъяла 20-тонную партию гашиша на судне под панамским флагом. Об этом сообщает ANSA.

Как отмечает издание, были задержаны 11 членов экипажа. Все они являются гражданами Черногории.

"В четверг финансовая полиция Палермо конфисковала 20-тонную партию гашиша и само судно, которое транспортировало ее, под панамским флагом", - говорится в сообщении.

Правоохранители зашли на борт судна, когда оно находилось в международных водах, и сопровождали его к порту в Палермо. Во время осмотра груза и была обнаружена партия гашиша на сумму, которая колеблется между 150 и 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейского задержали на сбыте наркотиков.

Сотрудник полиции предложил мужчине, которого ранее задержали на краже, сбывать среди своих наркозависимых знакомых каннабис и амфетамин, а деньги от продажи передавать ему.

Напомним, что ранее в Киеве у членов ОПГ было изъято наркотиков на 1,5 миллиона гривен.

По информации правоохранителей, около полгода назад 28-летний ранее судимый житель Киева организовал преступную группу с целью распространения на территории столицы наркотических веществ. Обычно запрещенные вещества злоумышленники распространяли по бесконтактной схеме - путем "закладок" по всей территории города.