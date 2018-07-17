У Києві поліцейського затримали на збуті наркотиків
Поліцейському готується повідомлення про підозру
Старший оперуповноваженого ВКП Дарницького управління столичної Нацполіції та двоє наркоторгівців були затримані на збуті наркотичних речовин. Про це повідомляє прокуратура Києва на своїй сторінці у Facebook.
За даними правоохоронців, у березні 2018 року працівник поліції запропонував чоловіку, якого раніше затримали на крадіжці, збувати серед своїх наркозалежних знайомих канабіс та амфетамін, а гроші від продажу передавати йому.
У разі відмови поліцейський погрожував чоловіку притягнути його до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на тривалий термін.
Було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Фото: обшуки
"Задокументовано факт збуту 29-річним оперуповноваженим канабісу. У подальшому під час чергової оперативної закупки наркотичної речовини працівника поліції затримали. Крім того, в рамках операції затримано ще двох його спільників, які постачали йому наркотичні засоби", - поінформували у прокуратурі.
Під час обшуків у затриманого поліцейського за місцем його проживання та в автівці були вилучені частина коштів, ваги для зважування наркотиків з їх рештками, набої до зброї.
При цьому в інших затриманих вилучили наркотичні засоби, незареєстровану колекцію холодної зброї та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.
"На даний час усім затриманим особам готується повідомлення про підозру ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, у травні у Хмельницькому інспектор управління патрульної поліції був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення із конфіскацією майна за збут заборонених психотропних речовин.