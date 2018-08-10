Поліція Італії вилучила 20 тонн наркотиків на іноземному судні

Були затримані 11 членів екіпажу

Фінансова поліція Палермо (Італія) вилучила 20-тонну партію гашишу на судні під панамським прапором. Про це повідомляє ANSA.

Як зазначає видання, були затримані 11 членів екіпажу. Всі вони є громадянами Чорногорії.

"У четвер фінансова поліція Палермо конфіскувала 20-тонну партію гашишу та саме судно, яке її транспортувало, під панамським прапором", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зайшли на борт судна, коли воно перебувало в міжнародних водах, і супроводжували до порту в Палермо. Під час огляду вантажу й була виявлена партія гашишу на суму, яка коливається між 150 та 200 млн євро.

Раніше повідомлялось, що у Києві поліцейського затримали на збуті наркотиків.

Працівник поліції запропонував чоловіку, якого раніше затримали на крадіжці, збувати серед своїх наркозалежних знайомих канабіс та амфетамін, а гроші від продажу передавати йому.

Нагадаємо, що раніше у Києві у членів ОЗУ було вилучено наркотиків на 1,5 мільйона гривень.

За інформацією правоохоронців, близько півроку тому 28-річний раніше судимий житель Києва організував злочинну групу з метою поширення на території столиці наркотичних речовин. Зазвичай заборонені речовини зловмисники поширювали за безконтактною схемою - шляхом "закладок" по всій території міста.