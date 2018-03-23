У Києві у членів ОЗУ було вилучено наркотиків на 1,5 мільйона гривень

Затримані в Києві наркоторговці торгували метадоном і опієм

Під час спецоперації в Києві і Херсоні правоохоронці затримали п'ятьох членів ОЗУ, які розповсюджували за "безконтактной схемою" нарковмісні препарати. Про це йдеться в повідомленні пресс-службы Національної поліції України.

Зокрема, згідно з повідомленням, близько півроку працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Києва документували діяльність п'ятьох учасників злочинної групи, які налагодили безконтактну і контактну схему збуту наркотиків.

В результаті проведеної спецоперації, всі п'ятеро були затримані в Києві і Херсоні. Під час обшуків у зловмисників вилучено пігулки нарковмісних препаратів, метадон, опій екстракційний та ацетильований. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад 1,5 млн гривень.

За інформацією правоохоронців, близько півроку тому 28-річний раніше судимий житель Києва організував злочинну групу з метою поширення на території столиці наркотичних речовин. Зазвичай заборонені речовини зловмисники поширювали за безконтактною схемою - шляхом "закладок" по всій території міста.

Всі ролі в групі були чітко розподілені. Так, крім організатора, до її складу увійшли двоє уродженців Чернігівської та Черкаської областей у віці 32 і 24 років відповідно. Також у складі групи діяв 46-річний раніше судимий житель Києва, він особисто передав громадянам наркотичні речовини. На зв'язку завжди знаходився оператор - 29-річний мешканець Київської області.

Зловмисники діяли обережно, ретельно готувалися до кожної реалізації наркотиків. Щоб не потрапити в поле зору поліцейських, вони постійно змінювали телефони, дотримувалися заходів конспірації. Зазвичай кошти від збуту наркотиків отримували через безготівковий розрахунок.

Що стосується розподілу видобутку між учасниками групи - організатор налічував виручені гроші нібито в якості звичайної заробітної плати.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів усі зловмисники були затримані. Чотирьох з них оперативники затримали у Києві, п'ятого - в Херсоні. Група вирішила розширити свою діяльність за межі столиці, тому одного із злочинців відправили в Херсонську область. Поліцейські затримали 24-річного чоловіка якраз у той момент, коли він йшов "на роботу", щоб зробити закладку.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили у фігурантів близько двох тисяч пігулок нарковмісних препаратів, 100 грамів метадону, 500 грамів марихуани, 500 мл концентрованого опію екстракційного (еквівалент 5 літрів опію звичайного) і 500 мл. опію ацетильованого. Також вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські карти, запису і близько 100 карт операторів мобільного зв'язку.

Все вилучене направлено на експертизу. Зараз вирішується питання про обрання учасникам злочинної групи запобіжного заходу.

Фото: Департамент комунікації Національної поліції України

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, з початку 2018 року поліція припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ).