Полиция ищет взрывчатку в аэропорту Одессы

В Одессе правоохранители ищут взрывчатку в международном аэропорту, торгово-офисном центре и ряде административных зданий после информации о "заминировании". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что сейчас на месте работает полиция, специалисты Взрывотехнического управления и кинологи.

Отметим, вчера правоохранители также проверяли информацию о "заминировании" аэропорта Одессы и еще четырех домов в Приморском и Киевском районах города. Информация не подтвердилась.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщение о минировании. По его словам, это решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве проверяли все детские сады после сообщения о минировании. В письме, присланном на электронную почту Главного управления ГСЧС в Киеве, сообщалось, что заминированы все детские сады и они якобы могут взорваться в 13:00.