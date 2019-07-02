В Одессе "заминировали" ОГА, аэропорт и еще несколько объектов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция Одессы проверяет информацию о минировании 14 объектов

В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта и еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

В 12:03 в полицию поступил сигнал об угрозе взрыва четырех отелей, которые находятся в Приморском районе города.

Также на линию "102" около 13:00 поступили звонки о заминировании четырех административных зданий и автовокзала и дома №4 на проспекте Шевченко, где находится областная государственная администрация и областной совет.

Около 14:00 полиция получила информацию о заминировании еще четырех объектов в Киевском и Приморском районах, а так же аэропорта.

В данный момент на местах работают следственно-оперативные группы, спасатели, взрывотехники и кинологи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел сегодня изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Теперь перед решением об эвакуации зданий такие сообщения будут проверять на фейки.



Кроме того, в Киеве проверяют все детские сады после сообщения о минировании. В письме, которое поступило на электронную почту Главного управления ГСЧС в Киеве, сообщалось, что заминированы все детские сады и они якобы должны взорваться в 13:00.