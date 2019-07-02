В Киеве "заминировали" все детские сады

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция проверяет сообщение о минировании детских садов в Киеве

В Киеве правоохранители проверяют все детские сады из-за сообщения о заминировании. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева.

Как сообщается, сообщение о заминировании детских садов поступило на почту Главного управления ГСЧС.

"Сообщение поступило сегодня по почте на электронный адрес Главного управления ГСЧС. В письме сообщалось о том, что заминированы все детские сады и они якобы должны взорваться сегодня в 13:00. Мы передали информацию полиции и СБУ. Сейчас проверкой занимаются правоохранители. Они должны проверять", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что ведомство изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Соответствующее решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

Кроме того, сотрудники Национальной полиции в прошлый понедельник, 24 июня, проверяли информацию о заминировании всех школ, родильных домов и торговых центров в Киеве. Также сообщалось о заминировании ряда продуктовых супермаркетов. В НПУ объяснили, что должны проверить каждый объект. Поэтому проверки могут длиться в течение нескольких дней.