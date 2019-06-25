В МВД планируют проверять на фейковость звонки о минировании

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

МВД будет инициировать изменения в Уголовный кодекс Украины

Министерство внутренних дел хочет пересмотреть алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании, то есть, сначала проверять, не является ли это "фейком". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Планируется, что немедленную проверку на достоверность будут проводить специалисты оперативных подразделений киберполиции.

Также министерство будет инициировать изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко подчеркнул, что зачастую сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. Это делают с помощью IP-телефонов и интернета.

Шевченко отметил, что за фейковые "заминировании" министерство будет инициировать и конфискацию имущества.

"В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничение свободы на срок более 6 лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил он.

Напомним, представители Нацполиции в понедельник проверяли информацию о заминировании всех школ, родильных домов и торговых центров в Киеве. Также сообщалось о заминировании ряда продуктовых супермаркетов.

Как писало РБК-Украина ранее, Харьков на прошлой неделе отличился массовыми "минированиями". В частности, 18 июня в городе проверили 38 объектов, из которых эвакуировали в общей сложности почти 2 тысячи человек. Отмечалось, что местная полиция квалифицировала этот инцидент как террористический акт.