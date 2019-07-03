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Полиция ищет взрывчатку в аэропорту Одессы

Новости » Происшествия    03.07.2019 - 10:04
Полиция ищет взрывчатку в аэропорту Одессы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Одессе также сообщили о "минировании" торгово-офисного центра и админзданий

В Одессе правоохранители ищут взрывчатку в международном аэропорту, торгово-офисном центре и ряде административных зданий после информации о "заминировании". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что сейчас на месте работает полиция, специалисты Взрывотехнического управления и кинологи.

Отметим, вчера правоохранители также проверяли информацию о "заминировании" аэропорта Одессы и еще четырех домов в Приморском и Киевском районах города. Информация не подтвердилась.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщение о минировании. По его словам, это решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве проверяли все детские сады после сообщения о минировании. В письме, присланном на электронную почту Главного управления ГСЧС в Киеве, сообщалось, что заминированы все детские сады и они якобы могут взорваться в 13:00.

 

В Одессе "заминировали" ОГА, аэропорт и еще несколько объектов В Киеве "заминировали" все детские сады
Новости Украины Одессаминированиеаэропорт
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