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Поліція шукає вибухівку в аеропорту Одеси

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 10:04
Поліція шукає вибухівку в аеропорту Одеси
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Одесі також повідомили про "замінування" торгово-офісного центру та адмінбудівель

В Одесі правоохоронці шукають вибухівку в міжнародному аеропорту, торгово-офісному центрі та ряді адміністративних будівель після інформації про "замінування". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що наразі на місці працює поліція та спеціалісти Вибухотехнічного управління та кінологи.

Зазначимо, вчора правоохоронці також перевіряли інформацію про "замінування" аеропорту Одеси та ще чотирьох будинків в Приморському і Київському районах міста. Інформація не підтвердилась.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв, що МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про замінування. За його словами, це рішення було прийняте, щоб не допустити зрив процесу голосування у день виборів до Верховної ради.

РБК-Україна писало, що вчора у Києві перевіряли всі дитячі сади після повідомлення про мінування. У листі, який надійшов на електронну пошту Головного управління ДСНС в Києві, повідомлялося, що заміновано всі дитячі сади і вони нібито повинні вибухнути в 13:00.

 

В Одесі "замінували" ОДА, аеропорт і ще кілька об'єктів У Києві "замінували" всі дитячі садки
Новини України Одесамінуванняаэропорт
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