Полиция Харьковской области изменила номера телефонов, по которым принимает вызовы населения

Полиция Харьковской области предупредила местных жителей о том, что она изменила номера телефонов, по которым принимает вызовы от населения о совершении преступлений и правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Если вам нужна помощь полиции - звоните по телефону немедленно!" - говорится в сообщении правоохранителей.

Любую информацию о чрезвычайных событиях вы можете сообщить по телефонам:

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Успенскому собору в Харькове. В это время в здании святыни укрывались люди. К счастью, никто не пострадал.

В результате попадания снаряда в храме были повреждены иконы и прочая церковная утварь. Кроме того, в храме разбиты окна. К счастью, никто не пострадал.

Мы также писали о том, что в Харькове крылатая ракета попала возле здания городского совета. Из-за сильного удара в горсовете вылетели окна. Кроме того, пострадали офисные дома напротив.

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