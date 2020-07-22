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Поліція Харкова перевіряє повідомлення про захоплення заручників

Харків, Середа 22 липня 2020 14:01
Поліція Харкова перевіряє повідомлення про захоплення заручників
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції

Харківська поліція перевіряє повідомлення про захоплення заручників. На місце виїхали керівництво Київського райвідділу поліції, слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції зазначили, що деталі повідомлять згодом.

Зазначимо, тільки вчора в Луцьку було захоплено автобус з пасажирами. Нападником був Максим Кривош.

Він 12 годин утримував 13 заручників. Після штурму автобуса терорист був затриманий та відправлений у слідчий ізолятор. Зараз він там знаходиться.

Зловмисник повідомляв, що має вогнепальну зброю та вибухівку, яку погрожував підірвати, якщо не виконають його вимог. Також він говорив, що у Луцьку в людному місці закладена ще одна вибухівка.

Терорист вимагав від президента рекомендувати дивитися американський фільм "Земляни" 2005 року. Зеленський вимогу виконав.

Як писало РБК-Україна, в МВС пояснили, чому президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

Відзначимо, з'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників.

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