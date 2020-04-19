ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция Харькова открыла дело из-а работающих рынков в условиях карантина

Новости » Общество     19.04.2020 - 03:03
Полиция Харькова открыла дело из-а работающих рынков в условиях карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Работающие рынки обнаружили почти во всех районах Харькова

В Харькове полиция открыла уголовное производство в связи с нарушениями правил карантина, а именно - из-за работающих рынков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Отмечается, что в ходе проверок по поводу соблюдения карантина нарушения выявлены почти во всех районах города. Так, в течение субботы, 18 апреля, в городе продолжали работать 31 рынок и торговые площадки.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

"В настоящее время создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности... Проводятся первоочередные следственные действия", - добавили в полиции.

Напомним, 14 апреля Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли.

В Харьковской области на карантин полностью закроют населенный пункт В МВД хотят ужесточить наказание для "сталкеров"
Новости Украины Харьковрынокштраф
News
On Top