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В Израиле частично снимают карантин

Новости » Общество     18.04.2020 - 23:38
В Израиле частично снимают карантин
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Карантин начнут ослаблять уже с 19 апреля, предварительно на 2 недели

В Израиле частично ослабляют карантинные ограничения, введенные из-за епидемии коронавируса. Об этом объявил вечером в субботу, 18 апреля, премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу, передает издание "Новости Израиля".

По словам премьера, ранее принятые меры для сдерживания распространения инфекции, оправдали себя. Поэтому с завтрашнего дня - 19 апреля, страна начнет ослабление режима карантина. Эти меры в первую очередь коснутся образа жизни граждан, а также они будут направлены на расширение экономической деятельности.

"Израиль находится очень высоко в рейтинге стран OECD в том, что касается противодействия эпидемии коронавируса", - сказал Нетаньяху.

Глава правительства отметил, что с воскресенья, 19 апреля, на рабочих местах в различных фирмах и структурах смогут находиться до 30% сотрудников. Остается в силе требование носить маску, выходя из дома.

Нетаньяху уточнил, что карантин будет послаблен на две недели - после этого будет проведена оценка итогов такого шага.

"Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы будем свидетелями новой вспышки эпидемии - придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.

На основе установленных правил свою деятельность смогут расширить предприятия хай-тек, различных отраслей промышленности и услуг.

Возобновят свою работу также магазины, находящиеся на открытом пространстве. При этом торговые центры пока что по-прежнему останутся закрытыми.

Что касается образовательной сферы, то занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновятся в группах по трое. Семейные ясли смогут принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы.

Общственный транспорт также постепенно начнет расширять свою работу. Разрешается заниматься спортом парами. Совместные молитвы разрешены при условии, что участие в них будут принимать не более десяти человек.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.

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