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Запрет работы рынков: четыре области до сих пор не выполнили решение Минздрава

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 20:52
Запрет работы рынков: четыре области до сих пор не выполнили решение Минздрава
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рынки до сих пор работают в четырех областях Украины

Несмотря на решение Министерства здравоохранения об усилении карантинных ограничений, в четырех областях Украины рынки продолжают частично работать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

В ОП рассказали, что сегодня состоялось совещание с участием руководителя президентского офиса Андрея Ермака и министра внутренних дел Арсена Авакова относительно закрытия рынков.

Отмечается, что на совещании были обсуждены вопросы ускорения выполнения решения правительства о закрытии рынков, которые продолжают частично работать в четырех областях Украины.

Напомним, 14 апреля Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мер во время торговли.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что сначала рынкам разрешили работать, чтобы обеспечить доступ к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. Однако из-за роста случаев нарушения санитарных норм было решено запретить их работу.

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