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Поліція Харкова відкрила справу через працюючі ринки в умовах карантину

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 03:03
Поліція Харкова відкрила справу через працюючі ринки в умовах карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Працюючі ринки виявлено майже у всіх районах Харкова

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку із порушеннями правил карантину, а саме - у зв'язку із працюючими ринками. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Зазначається, що у ході перевірок з приводу дотримання карантину порушення виявлені майже у всіх районах міста. Так, протягом суботи, 18 квітня, у місті продовжували працювати 31 ринок та торговельні майданчики.

Відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

"Наразі створено слідчу групу з числа слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості... Проводяться першочергові слідчі дії" - додали в поліції.

Нагадаємо, 14 квітня Міністерство охорони здоров'я повторно заборонило роботу ринків на час карантину, введеного через спалах коронавірусу в Україні. Рішення було ухвалено у зв'язку з фактами порушень протиепідемічних заходів під час торгівлі.

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