В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

Проводится эвакуация работников и пассажиров
В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На данный момент его работа временно органичена.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы".
Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров вокзала.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и сотрудники правоохранительных органов.
При этом отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Отметим, что это не первый случай минирования железнодорожного вокзала в Киеве. Ранее такой случай произошел 14 июля.
Напомним, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв, но в результате никто не пострадал.
Кроме того, сегодня правоохранители проверяли сообщение о минировании ТРЦ Ocean Plaza и здания Апелляционного суда.