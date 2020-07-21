ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

Киев, Вторник 21 июля 2020 17:13
В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал
Фото: минирование вокзала в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Проводится эвакуация работников и пассажиров

В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На данный момент его работа временно органичена.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы".

Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров вокзала.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и сотрудники правоохранительных органов.

При этом отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Отметим, что это не первый случай минирования железнодорожного вокзала в Киеве. Ранее такой случай произошел 14 июля.

Напомним, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв, но в результате никто не пострадал.

Кроме того, сегодня правоохранители проверяли сообщение о минировании ТРЦ Ocean Plaza и здания Апелляционного суда.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь