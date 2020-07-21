Метро, ТРЦ и суд: в Киеве проверяют сообщения о массовом минировании

Фото: киевские взрывотехники (РБК-Украина)

В районе станции метро "Минская" произошел взрыв, подробностей пока нет

В Киеве спасатели проверяют сообщения об очередном массовом минировании. В частности, поступили звонки о минировании возле станции метро "Минская", торгового центра Ocean Plaza и в здании Апелляционного суда в Соломенском районе.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В службе сообщили, что сообщения о заминировании до сих пор проверяются.

"В 11:32 служба 102 сообщила ГСЧС о заминировании Апелляционного суда Соломенского района. Там работают полицейские. По поводу станции метро "Минская". В 11:41 поступило сообщение по линии 102 о заминировании двух киосков с фастфудом на рынке возле метро. Там на месте работает взрывотехническая лаборатория МВД", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, поступил звонок о минировании ТРЦ Ocean Plaza.

"ГСЧС проводит эвакуацию, они огораживают лентами, не пропускают людей", - добавили в службе.

Также стало известно о том, что возле метро "Минская" произошел взрыв. Подробностей пока нет.

Поблизу із станцією метро Мінська таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло, але нагадаємо, що раніше ми... Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 21 липня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева отправил полиции ложное сообщение о минировании школы, а тем временем пытался взорвать собственный дом, открыв конфорки.