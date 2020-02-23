Полиция готовит подозрения 23 участникам беспорядков в Новых Санжарах

В деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, в целом дела возбуждены по пяти статьями - перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни, публичные призывы к ненависти, в том числе в отношении иностранных граждан, которые находятся в Новых Санжарах.

"Сейчас в полиции готовятся подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы, кто разжигал вражду", - отметил Геращенко.

Напомним, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.

Как известно, 20 февраля в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали стычки с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.