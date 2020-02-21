Аваков: полиция готовит подозрения шести участникам протестов в Новых Санжарах

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Арсен Аваков сообщил, что 20 февраля полиция задержала 24 человек, кроме одного

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция будет обращаться к суду с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По его словам, 20 февраля полиция задержала 24 человек, кроме одного.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документарные подтверждения. Кроме одного, кто разогнал "Ниву" и направил на строй нацгвардейцев. Он задержан по 208 статье УКУ. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием с предложением суду прямого ареста", - заявил министр.

По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в правоохранителей.

Напомним, 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.

Кроме того, во время протеста в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами местные жители начали забрасывать их и правоохранителей камнями.