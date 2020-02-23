Поліція готує підозри 23 учасникам сутичок у Нових Санжарах

У справі про заворушення в Нових Санжарах Полтавської області поліція готує підозри 23 учасникам сутичок. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

За його словами, в цілому справи порушені за п'ятьма статтями - перекриття транспортних магістралей, масові незаконні акції, погрози та напади на співробітників поліції, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, публічні заклики до ненависті, в тому числі щодо іноземних громадян, які перебувають у Нових Санжарах.

"Зараз в поліції готуються підозри і адмінпротоколи 23 особам, які були затримані в день масових заворушень. Деякі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, в тому числі ті, хто кидав бруківку в голови поліцейським і камені в автобуси, хто розпалював ворожнечу", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час сутичок у Нових Санжарах.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів у Нових Санжарах. Зараз правоохоронці готують підозри для правопорушників.

Як відомо, 20 лютого, в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.