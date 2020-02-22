Задержанному в Новых Санжарах избрали меру пресечения

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Мужчина пытался совершить наезд автомобилем на правоохранителей

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания в Facebook.

Так, судья принял решение об избрании меры пресечения мужчине, который на автомобиле пытался совершить наезд на военнослужащих Национальной гвардии, в виде ночного домашнего ареста до 20 апреля 2020 года.

Сторона обвинения настаивала на аресте подозреваемого, однако адвокаты утверждали, что такая мера пресечения является безосновательной. Решение суда могут обжаловать в течение 5 дней.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявлял, что обвинение будет просить суд избрать подозреваемому в наезде автомобилем на правоохранителей меру пресечения в виде ареста. Мужчина обвиняется по статье 345 Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 20 февраля, в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру. В результате столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.