Баррикады и столкновения с силовиками: как Новые Санжары митинговали против размещения эвакуированных

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина, Виталий Носач)

Транспорт с эвакуированными из Уханя украинцами прибыл на территорию санатория в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах (Полтавская область) начались сегодня утром, 20 февраля, из-за размещения эвакуированных из Китая в местном медцентре. В течение дня местные жители блокировали движение, в городе усилены патрули, подключена Нацгвардия, подробнее о ситуации в Новых Санжарах - в материале РБК-Украина.

Эвакуированные их Уханя укранци прибыли на территорию санатория Национальной гвардии

Эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары". По предварительным данным, эвакуированные украинцы и иностранцы в течение 14 дней будут находиться в обсервации, чтобы исключить возможность распространения коронавируса. 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от двух лет, вернулись домой.

Фото: автобус с украинцами прибыл на территорию санатория (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб, ожидается приезд Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область. Гончарук пообщался по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев.

Местные жители блокируют движение, произошли столкновения

В Новых Санжарах возобновились столкновения на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Нацгвардейцы начали оттеснять протестующих по мосту в сторону санатория. В результате завязалась потасовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.

Представитель Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что полиция за день зафиксировала два сообщения в отношении митингующих, которые получили травмы во время столкновений.

Местное издание пишет, что на въезде в санаторий жители города подожгли свою баррикаду. Но силовики снесли ее и оттеснили протестующих. Предварительно один из них получил травмы. Также предварительно известно об одном поврежденном автобусе - у него разбили стекло.

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина, Виталий Носач)

Аваков и местные власти встретились с митингующими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары и встретился с местными жителями, которые протестуют против размещения эвакуированных из Уханя.

Фото: Арсен Аваков в Новых Санжарах (Олег Синегубов)

В Новые Санжары везут эвакуированных из Китая

Около 12:00 самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков".

Фото: самолет с эвакуированными из Уханя (РБК-Украина)

20 февраля окло 14:00 колонна с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран выехала из харьковского аэропорта.

Сегодня утром борт с 49 украинцами и 25 иностранцами, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса, приземлился в Харькове. После прохождения контроля все эвакуированные, а также медперсонал, который их сопровождал, на автобусах направились в Новые Санжары. В Полтавской области все прибывшие из Китая будут находиться 14 дней.