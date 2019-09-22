В воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, антиправительственный протест проходит в городе Ша Тин.

Ранее демонстранты разгромили арматуру на железнодорожной станции.

во время акции протеста в минувшее воскресенье гонконгская полиция применила водяные пушки и газ. Столкновения произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Кроме того, на прошлой неделе демонстранты в Гонконге проводили акции протеста в помещениях торговых центров. Протестующие требовали расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях. Демонстранты считали, что полиция не будет разгонять протесты на территории торговых центров, так как они ничего не нарушают.