Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів

У неділю, 22 вересня, поліція Гонконга застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, антиурядовий протест проходить в місті Ша Тін.

Раніше демонстранти розгромили арматуру на залізничній станції.

під час акції протесту минулої неділі гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Крім того, минулого тижня демонстранти в Гонконзі проводили акції протесту у приміщеннях торговельних центрів. Протестувальники вимагали розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. Демонстранти вважали, що поліція не буде розганяти протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.