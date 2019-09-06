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Полиция Гонконга открыла огонь по демонстрантам

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Полицейские стреляли резиновыми пулями

Полиция Гонконга применила оружие в попытке разогнать антиправительственных демонстрантов. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, полицейские стреляли с пистолетов с резиновыми пулями. Сотни демонстрантов, собравшихся возле станции "Принца Эдуарда" в Монг Коке, укрылись за зонтами и баррикадами, построенными из уличных ограждений.

Напомним, в Гонконга проходят антиправительственные акции протеста. Среди требований протестующих - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

4 сентября лидер Гонконга Кэрри Лам отменила поправку законопроекта об экстрадиции, повлекшую массовые протесты. Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта публично. Протестующие восприняли эту информацию весьма скептически.

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