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В Гонконге демонстранты перекрыли движение поездов метро

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 10:46
В Гонконге демонстранты перекрыли движение поездов метро
Фото: протест в метро Гонконга (BBC)

Перекрытие движения поездов метро привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта

В Гонконге (Китай) демонстранты препятствовали движению поездов метрополитена. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что это привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта. Кроме этого, демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам.

Перед зданиями учебных заведений протестующие выстроились в длинные живые цепи. Некоторые демонстранты надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые активисты используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.

Напомним, в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителям на несанкционированных акциях протеста в Гонконге пострадал 31 человек.

Отметим, Верховный суд Гонконга продолжил запрет на проведение акций протеста на территории местного метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометыпротив протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

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