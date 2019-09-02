В Гонконге демонстранты перекрыли движение поездов метро

Фото: протест в метро Гонконга (BBC)

Перекрытие движения поездов метро привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта

В Гонконге (Китай) демонстранты препятствовали движению поездов метрополитена. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что это привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта. Кроме этого, демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам.

Перед зданиями учебных заведений протестующие выстроились в длинные живые цепи. Некоторые демонстранты надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые активисты используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.

Напомним, в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителям на несанкционированных акциях протеста в Гонконге пострадал 31 человек.

Отметим, Верховный суд Гонконга продолжил запрет на проведение акций протеста на территории местного метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометыпротив протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.