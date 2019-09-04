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Лидер Гонконга отозвала законопроект об экстрадиции

Новости » Политика    04.09.2019 - 13:52
Лидер Гонконга отозвала законопроект об экстрадиции
Фото: Кэрри Лам (wikipedia.org)

Кэрри Лам признала, что внесла "ужасный хаос", представив законопроект

Лидер Гонконга Кэрри Лам отменила поправку законопроекта об экстрадиции, повлекшие массовые протесты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что глава Гонконга сделала заявление на внутренний встрече с делегатами Гонконга в Национальном конгрессе Китая.

Она объявила об отзыве законопроекта публично. Протестующие восприняли эту информацию весьма скептически.

Несколькими днями ранее Керри Лам на встрече с представителями бизнеса признала, что внесла "ужасный хаос", представив законопроект.

Также на одном из закрытых заседаний Лам отметила, что теперь имеет "очень ограниченные" возможности для разрешения кризиса, ведь протесты в Гонконге стали "вопросом национальной безопасности".

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц. Они начались как реакция на законопроект об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать подозреваемых в материкового Китая который, как считают протестующие, направленный против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Напомним, власти Гонконга планировали объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции в Китай на фоне масштабных акции протеста.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

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Новости Украины протестГонконг
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