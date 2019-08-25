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В Гонконге полиция впервые применила водометы против протестующих

Новости » Общество    25.08.2019 - 15:35
В Гонконге полиция впервые применила водометы против протестующих
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/HongKongFP)

Полиция с помощью водометов вытеснила протестующих с дороги, на которой они соорудили баррикады

Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.

Полиция выпустила заявление, в котором осудила блокировку дорог. В нем говорится, что демонстранты вытащили кирпичи из тротуаров, это угрожает безопасности людей и полицейских.

Напомним, полиция Гонконга арестовала 29 человек после ночных столкновений демонстрантов с правоохранителями. Во время столкновений применялся слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственную демонстрацию.

Также сообщается, что активисты бросили бензиновые бомбы и кирпичи в крупную промышленную зону Квун Тонг, густонаселенную зону китайской территории на востоке полуострова Коулун. Кроме того, четыре станции метро были закрыты из-за протестов.

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