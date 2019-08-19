В Гонконге заявили о 1,7 млн участников протеста

Фото: протесты в Гонконге (Twitter/REUTERS)

Полиция же насчитала около 130 тысяч митингующих

На антиправительственный протест в Гонконге в воскресенье, 18 августа, вышли около 1,7 миллиона участников. Об этом заявили организаторы демонстрации, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что такие цифры вечером по заваршенню митинга озвучил Джимми Шан из организации Civil Human Rights Front (CHRF), которая призвала жителей Гонконга выйти на протест. Таким образом, акция 18 августа, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель. Демонстрация прошла мирно.

Однако в полиции называют значительно меньшие цифры. По данным правоохранителей, количество людей, присутствовавших в разрешенных властями месте и промежутке времени, составляла 128 тысяч человек. Однако многие участники акции не придерживались определенных местными властями мест собрания.

Организаторы добавили, что не посчитали протестующих, которые не смогли попасть в парк Виктории-за проблем с транспортом. В частности, из-за толп людей поезда были вынуждены останавливаться на станциях, расположенных вблизи парка, который был заявлен как место проведения протеста. По сообщениям журналистов с места события, полностью заполнен протестующими был не только парк Виктории, но и прилегающие улицы.

Во время собрания митингующие повторили свои главные требования к администрации Гонконга. Среди требований - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

Напомним, ранее Европейский союз призвал к сдержанности, деэскалации напряженности и избежанию насилия в Гонконге. В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане осуществляют свое фундаментальное право на собрания, состоялось много неприемлемых насильственных инцидентов.