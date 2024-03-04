Поліція ексгумувала тіло людини, яка загинула під час окупації під Святогірськом

В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці виявили тіло людини, яка загинула під час російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, сьогодні вранці до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від старости села Студенок про те, що собаки знайшли кістки людини.

"Останки можуть належати мешканцю села, який вважається безвісно зниклим з часів окупації", - повідомили в поліції.

Слідчі Ізюмського РУП, слідчого управління ГУНП в Харківській області та ДНК-лабораторія провели огляд місця події та ексгумували тіло.

За попередніми висновками експерта, злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту.

"Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза", - додали правоохоронці.

Ексгумація та жертви війни в Україні

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.

Ми також писали, що на звільненій території Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, яких торік розстріляли військові РФ.

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