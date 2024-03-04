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Полиция эксгумировала тело человека, погибшего во время оккупации под Святогорском

Харьковская область, Понедельник 04 марта 2024 21:18
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Полиция эксгумировала тело человека, погибшего во время оккупации под Святогорском Фото: Полиция эксгумировала тело человека (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Изюмском районе Харьковской области правоохранители обнаружили тело человека, который погиб во время российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, сегодня утром в Изюмское районное управление полиции поступило сообщение от старосты села Студенок о том, что собаки нашли кости человека.

"Останки могут принадлежать жителю села, который считается без вести пропавшим со времен оккупации", - сообщили в полиции.

Следователи Изюмского РУП, следственного управления ГУНП в Харьковской области и ДНК-лаборатория провели осмотр места происшествия и эксгумировали тело.

По предварительным выводам эксперта, преступление произошло в 2022 году во время оккупации населенного пункта.

"Для установления личности погибшего и причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили правоохранители.

Эксгумация и жертвы войны в Украине

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых - дети. ВСУ освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

Мы также писали, что на освобожденной территории Николаевской области стражи порядка обнаружили тела двух мужчин, которых в прошлом году расстреляли военные РФ.

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