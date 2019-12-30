Полиция будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В новогоднюю ночь в Украине запланированы более 900 праздничных мероприятий

Национальная полиция будет работать в усиленном режиме в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Так, в новогоднюю ночь на территории страны запланированы 910 праздничных мероприятий, которые состоятся в 702 населенных пунктах. Предварительно, участие в новогодних праздничных мероприятиях примут более миллиона граждан.

Для обеспечения правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий правоохранители будут работать в усиленном режиме. Будут привлечены дополнительные наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

"Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения публичной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений", - добавили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также будет работать в усиленном режиме. Спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы в период с 29 декабря по 2 января, а также с 4 по 8 января 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что в новогоднюю ночь в Киеве возле Софиевской площади ограничат движение автомобильного транспорта. Движение будет запрещено Владимирским проездом и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до переулка Рыльского) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.