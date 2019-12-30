ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В новогоднюю ночь возле Софийской площади в Киеве ограничат движение транспорта

Новости » Общество     30.12.2019 - 14:24
В новогоднюю ночь возле Софийской площади в Киеве ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения также будут действовать с 14 до 22 часов 1 января

В новогоднюю ночь и в первый день нового года возле Софийской площади ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр организации дорожного движения в Facebook.

Отмечается, что машины не будут пропускать Владимирским проездом и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.

Столичный метрополитен в ночь с 31-го на 1-е будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно.

Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси также будут курсировать после полуночи.

Ранее сообщалось, что 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Напомним, с начала декабря в столице открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение пов'связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Украинцы назвали любимый праздник В Киеве на Новый год перекроют движение и продлят работу транспорта: график
Новости Украины ограничение движенияНовый год
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь