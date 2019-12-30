Спасателей перевели на усиленный режим службы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На круглосуточном дежурстве находятся 7 тыс. спасателей

В период празднования новогодних и Рождественских праздников, спасатели перешли в усиленный режим службы для обеспечения защиты населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в период с 29 декабря по 2 января и с 4 по 8 января 2020 года органы управления и формирования ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы.

В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, териториальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуацийи опасных событий

В период празднования новогодних праздников на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Ранее сообщалось, что работа всех органов Министерства внутренних дел в праздничный период будет максимально координирована и направлена на безопасность граждан и недопущения провокаций.

Напомним, во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.